Богомаз: пострадавшим в результате теракта в Брянской области оказывается помощь

Власти Брянской области оказывают помощь всем пострадавшим в результате теракта.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Мы оказываем помощь и поддержку всем пострадавшим от действий украинских неонацистов, каждой семье», — написал он в Telegram.

Он рассказал, что в Климовском районе замгубернатора встречаются с местными жителями и навещают семьи пострадавших.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, ребёнок был ранен.

Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся терактом.