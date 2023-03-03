Богомаз: пострадавшим в результате теракта в Брянской области оказывается помощь
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Мы оказываем помощь и поддержку всем пострадавшим от действий украинских неонацистов, каждой семье», — написал он в Telegram.
Он рассказал, что в Климовском районе замгубернатора встречаются с местными жителями и навещают семьи пострадавших.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, ребёнок был ранен.
Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся терактом.