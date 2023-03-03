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В туротрасли прокомментировали ситуацию с горящими путёвками

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Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов высказался о ситуации с горящими путёвками.

«У нас по зарубежке глубина бронирования минимальная. Если говорить о дальних планах, сейчас народ думает о майских. Правильно делают, потому что можно сэкономить. Очень мало горящих туров», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, туры быстро раскупаются плюс используются не чартеры, а регулярные перевозчики.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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