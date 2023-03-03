Стоматолог Автандилян назвала стресс и недосып неочевидными причинами развития кариеса

Врач-стоматолог и основатель клиники «Smilestudio» Луиза Автандилян назвала неочевидные причины кариеса. Среди них стресс, недосып и употребление углеводной пищи.

«Длительный эмоциональный стресс негативным образом влияет на состояние зубов: во время нервного потрясения под воздействием «гормона стресса» — кортизола — меняется химический состав слюны, которая выполняет защитную функцию зубов», — объяснила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Стоматолог отметила, что риск развития кариеса увеличивается у тех, кто страдает хронической недостаточностью сна или работает по ночам. В ночное время зубы более подвержены разрушительному воздействию кислот, образующихся во время ночного перекуса, отметила стоматолог.

К кариесу приводит употребление целого ряда продуктов, помимо сахара, уточнила она. Речь о «быстрых углеводах», вредной пище, насыщенной глюкозой и фруктозой.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.