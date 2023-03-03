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Посол Джалали пригласил российских туристов в Иран

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Посол Ирана Казем Джалали рассказал о туристической привлекательности страны для россиян.
Посол Джалали пригласил российских туристов в Иран
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Я хотел бы отметить, что иранское направление для российских граждан, российских туристов открыто. И здесь важно, чтобы российские граждане, российские туристы могли бы подробно ознакомиться с нашими потенциальными возможностями в туристической сфере», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, климат и в целом природа в Иране разнообразны, также есть много исторических памятников.

«У нас много природных источников, есть много заповедников, в которых живут различные представители флоры и фауны», — сказал Джалали.

Как отметил посол, есть много красивых островов на побережье Персидского залива.

«И есть ещё ряд других городов, очень красивых, таких как Шираз, Исфахан, Тебриз, Ардебиль. В них очень много исторических памятников. В таких местах, как Пасаргады, есть объекты нашей культуры и цивилизации, возраст которых насчитывает несколько тысяч лет», — добавил он.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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