Посол Джалали пригласил российских туристов в Иран

Посол Ирана Казем Джалали рассказал о туристической привлекательности страны для россиян.

«Я хотел бы отметить, что иранское направление для российских граждан, российских туристов открыто. И здесь важно, чтобы российские граждане, российские туристы могли бы подробно ознакомиться с нашими потенциальными возможностями в туристической сфере», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, климат и в целом природа в Иране разнообразны, также есть много исторических памятников.

«У нас много природных источников, есть много заповедников, в которых живут различные представители флоры и фауны», — сказал Джалали.

Как отметил посол, есть много красивых островов на побережье Персидского залива.

«И есть ещё ряд других городов, очень красивых, таких как Шираз, Исфахан, Тебриз, Ардебиль. В них очень много исторических памятников. В таких местах, как Пасаргады, есть объекты нашей культуры и цивилизации, возраст которых насчитывает несколько тысяч лет», — добавил он.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.