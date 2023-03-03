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Хинштейн: найденное в Брянской области у места диверсии оружие в основном немецкое

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что найденное в Брянской области у места диверсии оружие в основном немецкое.

«Показательно, что оружие и мины, найденные вчера в Брянской области на месте диверсионной вылазки террористов, практически сплошь иностранного производства (в основном немецкого)», — написал он в Telegram.

По его словам, просвещённый Запад поставляет эти «орудия смерти» на Украину, чтобы террористы дальше использовали их против мирных российских граждан на российской же территории.

Ранее ФСБ показала видео обстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области.

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