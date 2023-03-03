Песков: теракт в Брянской области будет разбираться
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий», — заявил он.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребёнок был ранен.
Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся терактом.