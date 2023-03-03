Песков: теракт в Брянской области будет разбираться

Теракт в Брянской области будет разбираться, будут приняты меры по недопущению такого впредь.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий», — заявил он.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребёнок был ранен.

Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся терактом.