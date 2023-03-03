«Известия»: поставщики отказываются от ввоза iPhone в Россию по параллельному импорту

Посредники начали отказываться от поставок iPhone в Россию по параллельному импорту.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

«Санкции могут коснуться не только смартфонов из США... но вообще всех аппаратов, где используются американские патенты и технологии. А это практически все гаджеты, в том числе китайские и южнокорейские», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что причиной стали американские санкции, запрещающие ввоз в Россию гаджетов дороже $300.

В октябре газета «Коммерсантъ» сообщила о росте поставок в Россию моделей iPhone с непривычным для российских пользователей функционалом, предназначенных для рынков других стран.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) перечислила обязательные условия легальной продажи iPhone 14 на российском рынке.

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.