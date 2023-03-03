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Врачи извлекли пулю у раненного украинскими диверсантами мальчика

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Медики достали пулю у мальчика в Брянской области, раненного украинскими диверсантами, заявил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.
Врачи извлекли пулю у раненного украинскими диверсантами мальчика
  • РИА Новости

«Операция была длительная. Ранение оказалось проникающим, пуля находилась в левой плевральной полости. В результате четырёхчасовой операции пуля была извлечена», — цитирует его РИА Новости.

По словам Галаганова, повреждений внутренних органов не зафиксировано.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области, спасшего двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами машины.

Губернатор области Александр Богомаз отметил, что ребёнок будет представлен к государственной награде.

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