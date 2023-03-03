Москалькова рекомендовала дать военным решать вопрос признания пропавших умершими

Необходимо признать за военными командирами или Минобороны России право обращаться в судебные инстанции по вопросам признания пропавших без вести во время боевых действий людей умершими, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в эфире «России 24».

Она напомнила, что по закону без вести пропавшего объявляют погибшим в течение шести месяцев, однако люди порой не могут пересилить себя и обратиться в суд с просьбой зафиксировать этот факт из-за надежды на лучшее.

«Мне кажется, что нужно в этом случае признать право за командиром воинской части или за Министерством обороны обращаться в судебные органы и решать эти вопросы», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Группа депутатов от ЛДПР ранее разработала и внесла в Госдуму поправки, в соответствии с которыми предлагается сократить сроки признания военнослужащих «без вести отсутствующими» в связи с проведением специальной военной операции и тем самым ускорить выплату денег родным и близким погибших солдат и офицеров.