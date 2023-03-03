Бочкарёв: работы по строительству станций БКЛ велись в среднем 2—3 года

Возведение Большой кольцевой линии Московского метрополитена велось рекордными темпами и стало уникальным проектом для мирового метростроения, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Проект строительства Большой кольцевой линии метро был реализован в максимально сжатые сроки. Учитывая масштабы и сложность, это настоящий подвиг всех проектировщиков, архитекторов, инженеров и строителей», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что в среднем строительство станций заняло два — три года.

«При этом станции представляют собой сложнейшие инженерные сооружения — на каждой из них проложено примерно 800 км кабелей и смонтировано 55 различных инженерных систем. Эти системы включают в себя около 25 тыс. единиц оборудования, которое обеспечивает жизнедеятельность станции», — пояснил заммэра.

По его словам, станции создавались открытым способом, при котором тоннели и станции строятся в открытых котлованах и после завершения работ засыпаются грунтом, и закрытым — без вскрытия поверхности.

«Новшеством архитектурного облика станции Большой кольцевой линии «Новаторская» является подвесной потолок, при проектировании которого впервые в истории столичного метро в качестве отделочного материала применено стекло», — заявили в пресс-службе ГК «Моспроект-3».

Там также отметили, что потолок состоит из разноформатных панелей из триплекса с цветной плёнкой трёх оттенков оранжевого цвета.