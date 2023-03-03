Узнать больше

Косметолог Хохлова: ультрафиолет и ветер негативно влияют на кожу весной

Короткая ссылка
Врач-дерматолог, косметолог, ботулинотерапевт центра инновационной медицины Альбина Хохлова рассказала о негативных факторах, которые влияют на кожу весной.

Кожа, как и организм в целом, после зимы ослаблена, ей сложнее сопротивляться агрессивным факторам в виде ветра, осадков, перепадов температур, объяснила она в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Также весной усиливается влияние ультрафиолета, что вызывает стимуляцию процессов, приводящих к образованию морщин, кожа теряет влагу и коллаген, в её клетках накапливаются оксиданты. 

С появлением солнца нередко происходят перебои в выработке меланина, что проявляется в виде пигментации или сероватого оттенка кожи, отметила Хохлова.

Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить