Косметолог Хохлова: ультрафиолет и ветер негативно влияют на кожу весной

Врач-дерматолог, косметолог, ботулинотерапевт центра инновационной медицины Альбина Хохлова рассказала о негативных факторах, которые влияют на кожу весной.

Кожа, как и организм в целом, после зимы ослаблена, ей сложнее сопротивляться агрессивным факторам в виде ветра, осадков, перепадов температур, объяснила она в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Также весной усиливается влияние ультрафиолета, что вызывает стимуляцию процессов, приводящих к образованию морщин, кожа теряет влагу и коллаген, в её клетках накапливаются оксиданты.

С появлением солнца нередко происходят перебои в выработке меланина, что проявляется в виде пигментации или сероватого оттенка кожи, отметила Хохлова.

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