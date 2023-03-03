Косметолог Хохлова: ультрафиолет и ветер негативно влияют на кожу весной
Кожа, как и организм в целом, после зимы ослаблена, ей сложнее сопротивляться агрессивным факторам в виде ветра, осадков, перепадов температур, объяснила она в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».
Также весной усиливается влияние ультрафиолета, что вызывает стимуляцию процессов, приводящих к образованию морщин, кожа теряет влагу и коллаген, в её клетках накапливаются оксиданты.
С появлением солнца нередко происходят перебои в выработке меланина, что проявляется в виде пигментации или сероватого оттенка кожи, отметила Хохлова.
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