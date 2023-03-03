Врач Поздняков предупредил о риске воспалений из-за невылеченного насморка

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков предупредил, что неправильное лечение насморка может привести к развитию серьёзных осложнений.

Опасным является переход насморка в затяжное или хроническое течение, поделился врач в разговоре с «Известиями».

Ринит может спровоцировать воспалительные процессы в различных отделах слухового аппарата. Кроме того, есть риск воспаления слёзных ходов и слёзного мешка. Одна из самых частых и опасных групп осложнений — синуситы, воспаления придаточных пазух носа.

«Нелеченный или неправильно леченный синусит может перейти в воспалительный процесс структур мозга, чаще мозговых оболочек (менингит, арахноидит), а это уже жизнеугрожающие ситуации», — предостерёг Поздняков.

Ранее врач-терапевт «Инвитро-Урал» Диляра Абрарова в разговоре с URA.RU рассказала, что солнечный свет влияет на продолжительность эпидемий вирусных инфекций.