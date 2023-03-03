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Офтальмолог Азнаурян: близорукость у детей не возникает из-за использования гаджетов

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Доктор медицинских наук врач-офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал, что использование гаджетов не влияет на возникновение близорукости, поскольку это наследственное заболевание.
Офтальмолог Азнаурян: близорукость у детей не возникает из-за использования гаджетов
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  • © gilaxia

«Интенсивная работа на близком расстоянии способствует прогрессированию близорукости. Но это не причина, это стимул к её развитию. Причина прежде всего в том, что у ребёнка изначально слабая способность фокусироваться вблизи. И глаз начинает адаптироваться к условиям высокой нагрузки, вытягиваться», — объяснил специалист в беседе с «Москвой 24».

Он также развеял популярное заблуждение, что проблему можно скорректировать гимнастикой для глаз. Азнаурян отметил, что такие упражнения могут отрицательно сказаться на зрении.

Единственный эффективный способ навсегда избавиться от близорукости — лазерная коррекция, заключил врач.

Ранее детский психолог для мам Анастасия Шакирова в беседе с ФАН заявила, что арт-терапия может быть полезна в работе с детьми.

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