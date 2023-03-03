Исследование: 60% россиянок назвали носки и бельё неуместными подарками на 8 Марта
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Об этом пишет Life.ru.
В числе самых раздражающих подарков к Международному женскому дню респонденты назвали носки и бельё (60%), одежду и обувь (36%), наборы для ванны и душа (35%), алкоголь (27%) и купоны на скидки в магазинах (23%).
Среди самых уместных подарков — угощения и сладости (49%), цветы (46%), сертификаты в магазины (41%), сувениры (26%) и открытки (17%).
Ранее, как сообщал портал Nation News, аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что россияне стали реже отмечать старый Новый год.