Юрист Аванесов напомнил о штрафах для управляющих компаний за некорректные счета

Ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов напомнил россиянам, что переплаченные за ЖКУ средства подлежат зачёту в счёт будущих платежей.

Неправильно рассчитанный или лишний счёт на оплату может возникнуть по различным причинам, в том числе из-за технической или арифметической ошибки, сообщил эксперт в разговоре с Life.ru.

«Что делать, если счёт на оплату подозрительный? В этом случае необходимо направить в адрес исполнителя заявление о предоставлении информации о правильности расчёта размера платы и/или задолженности с обязательным указанием на размер, структуру платежа и его нормативно-правовое обоснование», — объяснил Аванесов.

По его словам, в случае если потребитель услуг совершил переплату, организация должна сделать перерасчёт. Кроме того, по правилам оказания коммунальных услуг, утверждённых правительством, поставщик услуг обязан заплатить штраф в размере 50% от суммы переплаты, в случае если счёт необоснованно вырос по его вине.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ.