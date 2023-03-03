В Хабаровском крае задержали водителя, выкинувшего бабушку из автобуса
Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором водитель и кондуктор грубо выталкивают пенсионерку из салона автобуса.
По словам автора видео, конфликт произошёл из-за исходившего от пенсионерки неприятного запаха.
Отмечается, что водитель и кондуктор автобуса уволены.
Перевозчик принёс пенсионерке извинения и купил ей продуктовый набор.
Ранее в Красноярске водитель автобуса зажал дверью и насмерть задавил пассажирку.
Также полиция в Челябинске выясняла обстоятельства инцидента с избиением подростка у школы.