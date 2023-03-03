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В Хабаровском крае задержали водителя, выкинувшего бабушку из автобуса

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Правоохранители задержали водителя автобуса в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае, который выкинул пенсионерку из салона якобы из-за её запаха.

Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором водитель и кондуктор грубо выталкивают пенсионерку из салона автобуса.

По словам автора видео, конфликт произошёл из-за исходившего от пенсионерки неприятного запаха.

Отмечается, что водитель и кондуктор автобуса уволены.

Перевозчик принёс пенсионерке извинения и купил ей продуктовый набор. 

Ранее в Красноярске водитель автобуса зажал дверью и насмерть задавил пассажирку.

Также полиция в Челябинске выясняла обстоятельства инцидента с избиением подростка у школы.

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