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В ТПП рассказали о главных задачах для развития Арктики

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Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, что стимулирование экономического роста, кооперации и поддержки инвестиционных проектов входит в число главных задач для развития Арктики.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«А ещё вместе с инвесторами нужно запустить программы подготовки и повышения квалификации специалистов для действующих инвестпроектов. Например, в период создания производственных мощностей всегда большой спрос на сварщиков, бетонщиков, каменщиков, токарей-фрезеровщиков», — сказал он на международной конференции «Арктика: устойчивое развитие».

Как отметил Фатеев, арктическая зона имеет индивидуальные особенности, которые определяют подходы к её социально-экономическому развитию.

«Здесь для успешного развития предпринимательства нужна поддержка как государства, так и институтов развития», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области будет организована этнологическая экспертиза.

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