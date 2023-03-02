В ТПП рассказали о главных задачах для развития Арктики
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«А ещё вместе с инвесторами нужно запустить программы подготовки и повышения квалификации специалистов для действующих инвестпроектов. Например, в период создания производственных мощностей всегда большой спрос на сварщиков, бетонщиков, каменщиков, токарей-фрезеровщиков», — сказал он на международной конференции «Арктика: устойчивое развитие».
Как отметил Фатеев, арктическая зона имеет индивидуальные особенности, которые определяют подходы к её социально-экономическому развитию.
«Здесь для успешного развития предпринимательства нужна поддержка как государства, так и институтов развития», — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области будет организована этнологическая экспертиза.