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«Ъ»: экспортная выручка российских IT-компаний на фоне санкций снизилась на 17%

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Российские IT-компании сократили экспортную выручку на 12–17% на фоне зарубежных ограничительных мер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Руссофта».
«Ъ»: экспортная выручка российских IT-компаний на фоне санкций снизилась на 17%
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Газета пишет, что разработчики программного обеспечения пытаются наладить работу с дружественными регионами и параллельно сохранить поставки западным партнёрам через формально независимых третьих лиц.

По данным издания, по итогам 2022 года общий объём экспортных продаж российских компаний снизился на 12–17%, до $8,4 млрд.

Предположительно, это связано с тем, что разработчики программного обеспечения были вынуждены покинуть европейский и американский рынки из-за санкций.

Вместе с этим вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отмечал, что доходы российских IT-компаний в 2022 году увеличились на 35,3% в сравнении с показателями прошлого года.

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