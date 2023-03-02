«Ъ»: экспортная выручка российских IT-компаний на фоне санкций снизилась на 17%
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Газета пишет, что разработчики программного обеспечения пытаются наладить работу с дружественными регионами и параллельно сохранить поставки западным партнёрам через формально независимых третьих лиц.
По данным издания, по итогам 2022 года общий объём экспортных продаж российских компаний снизился на 12–17%, до $8,4 млрд.
Предположительно, это связано с тем, что разработчики программного обеспечения были вынуждены покинуть европейский и американский рынки из-за санкций.
Вместе с этим вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отмечал, что доходы российских IT-компаний в 2022 году увеличились на 35,3% в сравнении с показателями прошлого года.