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В Нижегородской области зарегистрировали 490 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области зарегистрировали 490 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Нижегородской области зарегистрировали 490 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе превысило 510 тыс. Выздоровели 495 284 человека.

Также стало известно, что жителей Орловской области стали чаще тестировать на грипп и коронавирус, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на главу регионального Департамента здравоохранения Игоря Петчина.

В настоящее время в медучреждениях региона развёрнуто 149 коек для пациентов с COVID-19. Также работает 33 профильные реанимационные койки.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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