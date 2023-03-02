В Нижегородской области зарегистрировали 490 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области зарегистрировали 490 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе превысило 510 тыс. Выздоровели 495 284 человека.

Также стало известно, что жителей Орловской области стали чаще тестировать на грипп и коронавирус, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на главу регионального Департамента здравоохранения Игоря Петчина.

В настоящее время в медучреждениях региона развёрнуто 149 коек для пациентов с COVID-19. Также работает 33 профильные реанимационные койки.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.