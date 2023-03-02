Сейсмолог Николаева призвала делать прогнозы на основе научных исследований

Кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева высказалась о составлении прогнозов землетрясений.

«Я за то, чтобы любой прогноз основывался на каких-либо научных исследованиях, а не выглядел как размышления вслух на кухне за ужином», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По её словам, предсказать землетрясения со стопроцентной точностью и вероятностью невозможно.

«С момента землетрясений в Турции и Сирии в сети появились сотни, если не тысячи различных прогнозов. СМИ писали и про землетрясения в Японии, где, к слову, они бывают достаточно часто, и про толчки на Курилах, на Кавказе, в Крыму, в Португалии. Быть может всё, что угодно, повторюсь. Но нет, мне неизвестны научные обоснования, чтобы рассуждать о приближающемся на днях «мегаземлетрясении», — сказала Николаева.

Ранее сейсмолог Александр Гуляев в беседе с ФАН напомнил, что афтершоки после землетрясения могут продолжаться больше полугода, но спрогнозировать их появление достаточно сложно.