Минниханов приехал в Таджикистан с рабочим визитом
- РИА Новости
- © Пресс-служба президента Татарстана
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Минниханов примет участие в заседании по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнёрство России и Таджикистана».
Также планируется обсудить вопросы промышленной кооперации, энергетики, логистики и ряд других.
Ранее сообщалось, что зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во главе российской делегации посетил ОАЭ для участия в Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2023.