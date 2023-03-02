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Минниханов приехал в Таджикистан с рабочим визитом

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Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал в Таджикистан с рабочим визитом.
Минниханов приехал в Таджикистан с рабочим визитом
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба президента Татарстана

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Минниханов примет участие в заседании по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнёрство России и Таджикистана».

Также планируется обсудить вопросы промышленной кооперации, энергетики, логистики и ряд других.

Ранее сообщалось, что зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во главе российской делегации посетил ОАЭ для участия в Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2023.

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