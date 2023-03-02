Эндокринолог Мокрышева назвала последствия ожирения

Директор центра, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, к каким заболеваниям приводит ожирение.

«Осложнениями является целый каскад тяжёлых заболеваний, которые крайне отягощают жизнь человека: сахарный диабет, целый пул сердечно-сосудистых заболеваний, артериальная гипертензия, повышается риск развития онкопатологий, риск развития бесплодия, камни в почках, жировой гепатоз, депрессивные состояния, низкая самооценка, низкий уровень занятости — это всё сопровождает наличие ожирения у человека», — предупредила специалист в беседе с «Известиями».

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.