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Гастроэнтеролог Дианова рассказала, кому не следует есть мёд

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что мёд не рекомендуется есть при аллергии, лишнем весе, сахарном диабете и жировом гепатозе.
Гастроэнтеролог Дианова рассказала, кому не следует есть мёд
  • Gettyimages.ru
  • © Janie Airey

В беседе с «Москвой 24» она также заявила, что даже здоровым людям не стоит есть мёд в большом количестве.

«Только 1–2 чайные ложки, и при этом если человек уверен, что у него нет добавленного сахара в рационе. Тогда он укладывается в рекомендации ВОЗ. Потому что Всемирная организация здравоохранения считает, что норма употребления сахара — до 50 граммов в сутки, но лучше, если это будет 25–30 граммов», — заключила специалист.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU рассказала, когда лучше воздержаться от соблюдения поста.

 

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