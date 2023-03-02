В Ассоциации таксистов Подмосковья прокомментировали идею ограничить время работы водителей

Председатель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов заявил, что инициатива о запрете водителям работать больше 12 часов позволит им больше заработать.

«Эти 12 часов дадут возможность водителю чуть побольше заработать. По крайней мере, это более-менее узаконит то положение, которое есть сейчас. Сегодня водитель должен работать 8 часов, а теперь ему разрешат 12 часов. Это небольшой шаг в сторону водителя», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, это позволит водителям «немного выдохнуть».

«Сейчас получается, что им выдали путевой лист, а через 8 часов им нужно его закрывать», — добавил Титов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минтранс России призвал ограничить время работы таксистов.