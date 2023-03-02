В Тюменской области рассказали о работе социальных гостиных

В Тюменской области в социальные гостиные обратились 4700 членов семей участников СВО.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Нашей задачей было предложить членам семей короткий путь: они приходят в одно место, а поддержку получают по разным вопросам. Здесь консультируют и специалисты банков, и юристы, и представители федеральной службы судебных приставов», — заявила руководитель регионального центра «Семья» Елена Перминова.

Родным военнослужащих оказывают психологическую помощь, организовывают различные консультации.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.