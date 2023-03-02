В Подмосковье побывали 4,7 млн туристов за три месяца зимы

В Московской области побывали 4,7 млн туристов за три месяца зимы, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минкульттуризм.

«Больше всего гости региона посещали городские округа Коломна, Дмитров, Серпухов, а также Сергиево-Посадский городской округ и Музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил России в Кубинке, где прошёл зимний фестиваль «Наша зима», посетителями которого стали свыше 575 тыс. человек», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Она добавила, что чаще всего регион посещали жители Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской областей и Санкт-Петербурга.

Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.