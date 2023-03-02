Центр киберспорта планируют открыть в Петербурге в 2024 году

Центр киберспорта планируют открыть на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на администрацию Красногвардейского района.

Проект предусматривает обустройство спортзала для тренировочного процесса и проведения соревнований, а также шесть изолированных спортзалов для командных тренировок.

Также будут созданы зоны активного отдыха.

«В этом году в помещении центра будут завершены отделочные работы, в 2024 году запланировано доукомплектование техникой и открытие», — заявили в администрации.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).