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Центр киберспорта планируют открыть в Петербурге в 2024 году

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Центр киберспорта планируют открыть на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на администрацию Красногвардейского района.

Проект предусматривает обустройство спортзала для тренировочного процесса и проведения соревнований, а также шесть изолированных спортзалов для командных тренировок.

Также будут созданы зоны активного отдыха.

«В этом году в помещении центра будут завершены отделочные работы, в 2024 году запланировано доукомплектование техникой и открытие», — заявили в администрации.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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