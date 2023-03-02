РЭО подвёл итоги работы экопунктов в Удмуртии в 2022 году

Российский экологический оператор подвёл итоги работы экопунктов в Удмуртии в 2022 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

«В 2022 году жители Удмуртии принесли в экопункты более 1300 т вторсырья, которое пошло на переработку. Самым популярным сырьём, которое сдают жители в экопункты, является макулатура — 80% собираемых отходов. Второе место за стеклом, третье — ПЭТ-бутылки», — отметил он.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.