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В Подмосковье установили более 560 экопунктов по сбору вторсырья

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В Московской области установили более 560 автоматов по раздельному сбору вторресурсов. Их разработала компания «РТ-Инвест».
В Подмосковье установили более 560 экопунктов по сбору вторсырья
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Frederic Cirou

Об этом информирует телеканал «360».

«До 2030 года в России предполагается полный переход на раздельный сбор вторресурсов. Уже сейчас общество интересуется проблемами экологии, мы это видим по активным дискуссиям, которые проходят в том числе на площадках парламентариев», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Из переработанного материала будут производить новые, более экологичные товары.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.

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