Врач Тимощенко рассказала, что спорт поможет предотвратить возрастную потерю мышечной массы

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, с чем связано состояние саркопении — потери мышечной массы — в среднем и пожилом возрасте.

«Наиболее распространёнными причинами развития саркопении являются возрастные изменения гормонального фона, функции мышечной ткани как депо белка и его активное использование при нарушении питания, хронические заболевания, снижение способности мышечной ткани к регенерации», — перечислила врач в разговоре с Life.ru.

У людей среднего возраста саркопения является последствием ограничительных диет, отметила Тимощенко.

Остановить процесс потери мышечной массы поможет физическая активность с постепенным увеличением нагрузки от низкой до умеренной, а также потребление белка. Его ежедневная норма — 1,2 г/кг массы тела, заключила врач.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.