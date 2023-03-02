Стоматолог Тумашевич посоветовал уделить внимание здоровью зубов перед беременностью
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«Надо своевременно подготавливаться к беременности. Очень много беременных на ранних этапах приходят с кариозными процессами... У нас вообще не очень принято заниматься профилактикой. Надо своевременно профилактически наблюдаться, раз в 8—10 месяцев», — отметил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.