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Старшеклассники Москвы провели предпрофессиональные каникулы в лучших вузах города

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Московские школьники провели предпрофессиональные каникулы в ведущих вузах города.
Старшеклассники Москвы провели предпрофессиональные каникулы в лучших вузах города
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.

«Ребята посещают в вузах лекции и практические занятия, а в феврале в университетах для них были организованы предпрофессиональные каникулы, в ходе которых старшеклассники занимались проектной работой под руководством лучших преподавателей вузов», — отметила она.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области планируют отремонтировать 63 школы в 2023 году.

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