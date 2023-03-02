Старшеклассники Москвы провели предпрофессиональные каникулы в лучших вузах города

Московские школьники провели предпрофессиональные каникулы в ведущих вузах города.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.

«Ребята посещают в вузах лекции и практические занятия, а в феврале в университетах для них были организованы предпрофессиональные каникулы, в ходе которых старшеклассники занимались проектной работой под руководством лучших преподавателей вузов», — отметила она.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области планируют отремонтировать 63 школы в 2023 году.