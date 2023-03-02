Севастополь и Херсонская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал правительства города.
«Взаимодействие с Министерством туризма Херсонской области мы начали ещё летом 2022 года. Будем продолжать оказывать всю необходимую поддержку коллегам», — прокомментировала Остапенко.
Между двумя ведомствами будет организовано взаимодействие в области реализации туристских программ военно-патриотического воспитания молодёжи, делового, детского и других видов туризма.
Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.