Севастополь и Херсонская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Временно исполняющий обязанности министра туризма Херсонской области Сергей Гришин и начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко подписали межрегиональное соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал правительства города.

«Взаимодействие с Министерством туризма Херсонской области мы начали ещё летом 2022 года. Будем продолжать оказывать всю необходимую поддержку коллегам», — прокомментировала Остапенко.

Между двумя ведомствами будет организовано взаимодействие в области реализации туристских программ военно-патриотического воспитания молодёжи, делового, детского и других видов туризма.

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