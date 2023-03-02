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Аналитики выяснили стоимость постного обеда в России в 2023 году

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Онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» выяснил стоимость постного обеда в России в 2023 году. Она составила 125 рублей.
Аналитики выяснили стоимость постного обеда в России в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Hero Creative

Об этом пишут «Известия».

Аналитики изучили динамику спроса на постные продукты. Так, рекордный рост показали продажи постного майонеза — за неделю до Великого поста (с 20 по 26 февраля) россияне купили его в два раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Продажи хлеба выросли на 41%, фруктов — на 34%, овощей — на 28%. Также на 14% чаще жители страны заказывали постное печенье.

Самыми часто покупаемыми продуктами в период Великого поста оказались бананы, растительное молоко, помидоры и репчатый лук. Среди круп самыми востребованными оказались рис и гречка.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.

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