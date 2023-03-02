В ЯНАО в отношении выбросившего двухлетнего ребёнка из окна мужчины возбудили дело

В Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело, после того как пьяный мужчина выбросил из окна двухлетнюю внучку своей сожительницы.

Инцидент произошёл ночью 22 января в селе Аксарка Приуральского района, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Мужчина выбросил ребёнка со второго этажа, потому что его раздражал детский плач. Ребёнок упал в сугроб и выжил, детский крик услышал сосед семьи, он забрал девочку домой и вызвал скорую.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Шуе Ивановской области госпитализировали 11-месячного мальчика, который опрокинул на себя чашку с кипятком.