В Ленобласти ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии после катания на ватрушке

Семилетняя девочка получила ушиб головного мозга и перелом во время катания на ватрушке в Ленинградской области.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное отделение полиции.

Инцидент произошёл в деревне Мистолово Всеволожского района. В результате несчастного случая ребёнок получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушиб мягких тканей теменно-затылочной области и вдавленный перелом.

Девочку экстренно госпитализировали в Детскую городскую больницу №19, её состояние оценивается как тяжёлое.

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