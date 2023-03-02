В Ленобласти ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии после катания на ватрушке
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное отделение полиции.
Инцидент произошёл в деревне Мистолово Всеволожского района. В результате несчастного случая ребёнок получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушиб мягких тканей теменно-затылочной области и вдавленный перелом.
Девочку экстренно госпитализировали в Детскую городскую больницу №19, её состояние оценивается как тяжёлое.
Ранее Nation News сообщал, что в Севастополе судят подростка, который сбил на электросамокате пожилую женщину.