В Приморском крае выделят 1,2 млрд рублей на рекультивацию свалок

В Приморском крае выделят 1,2 млрд рублей на рекультивацию больших несанкционированных свалок.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.

Как уточнили в региональном Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, старые свалки планируется отсыпать грунтом, создав защитные слои почвы, смонтировать системы газоудаления и поставить резервуары для сбора воды, образованной в результате осадков. Последним этапом рекультивации станет озеленение и высадка растений.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.