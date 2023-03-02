Автоэксперт Шапарин заявил о необходимости ставить на учёт электросамокаты

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости ставить на учёт электросамокаты и порекомендовал оформить на них страховку.

Об этом специалист сказал, комментируя вступление в силу поправок в ПДД, которые окончательно закрепляют понятие «средства индивидуальной мобильности»: это гироскутеры, сигвеи, моноколеса, электросамокаты.

«Сейчас дописываю письмо от Национального автомобильного союза на главу МВД с просьбой внести через Госдуму поправки в закон о регистрации транспортных средств и предусмотреть какую-то простую процедуру регистрации через «Госуслуги» без посещения Госавтоинспекции. Соответственно, человек делает себе номера в любой конторе и крепит их на свою колесницу», — заявил Шапарин.

Ранее Nation News со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры сообщало, что в Севастополе перед судом предстанет подросток, который сбил на электросамокате пожилую женщину.