Бочкарёв рассказал об особенностях строительства восточного участка БКЛ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал об особенностях строительства восточного участка Большой кольцевой линии метро.

«Возведение станции «Печатники» и двухпутного перегонного тоннеля до станции «Нагатинский Затон» велось в сложных инженерно-геологических условиях: рядом с действующей станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии и рекой Нищенка. При сооружении тоннелей проводились геодезические наблюдения за деформациями дневной поверхности и георадиолокационное обследование с целью выявить протечки из коллектора, в который заключена река Нищенка», — сказал Бочкарёв.

По его словам, в ходе обследования сигналов о наличии протечек не было зафиксировано.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в процессе сооружения тоннелей восточного участка БКЛ проводилось также интерактивное управление параметрами работы тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Инновация стала победителем конкурса передовых технологий Тоннельной ассоциации России.

По его словам, применение научных методов геотехнического контроля позволило обеспечить конструктивную надёжность и дальнейшую безопасную эксплуатацию сооружений станции «Печатники» БКЛ, станции салатовой ветки и коллектора реки Нищенки.

1 марта президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии московского метро.