В Самарской области создадут центры раннего физического развития для детей

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская в рамках форума «Мы вместе. Спорт» подписала соглашение по созданию и организации деятельности центров раннего физического развития детей в регионе.

Об этом пишет volga.news со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

«Соглашение направлено на создание условий для вовлечения детей в возрасте от двух до семи лет в систематические занятия физической культурой и спортом, определения предрасположенности детей к занятиям видами спорта посредством выявления их задатков и способностей, а также апробирования, внедрения технологий и продуктов по приоритетным направлениям государственной политики России в области физической культуры и спорта», — говорится в сообщении.

Ранее «Крыминформ» передавал, что в Крыму запустят новый образовательный проект «IT-школа 82».