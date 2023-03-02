В Москве рассказали о благоустройстве пространств рядом со станциями БКЛ метро

Многофункциональные общественные пространства создали вблизи станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Они должны стать центрами притяжения для жителей и пассажиров.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Вблизи входных павильонов появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты», — прокомментировал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.