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В Москве рассказали о благоустройстве пространств рядом со станциями БКЛ метро

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Многофункциональные общественные пространства создали вблизи станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Они должны стать центрами притяжения для жителей и пассажиров.
В Москве рассказали о благоустройстве пространств рядом со станциями БКЛ метро
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Вблизи входных павильонов появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты», — прокомментировал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.

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