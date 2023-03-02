В Москве рассказали о благоустройстве пространств рядом со станциями БКЛ метро
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Вблизи входных павильонов появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты», — прокомментировал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.