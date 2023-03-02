Кардиолог Золотарёва назвала заболевания ЖКТ одной из причин гипотонии

Врач-кардиолог Наталия Золотарёва рассказала, что давление может понижаться на фоне ряда серьёзных заболеваний, таких как онкология, язва желудка и патология почек.

«Причиной (пониженного давления. — RT) может быть язва желудка или двенадцатиперстной кишки, перикардит (воспалительное поражение наружной оболочки сердца. — RT), патология почек или эндокринной системы, онкология, гинекологические и другие заболевания», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

Также давление часто понижается у тех, кто пытается сбросить вес с помощью строгих диет, отметила Золотарёва.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.