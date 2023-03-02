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Исследование: 40% сотрудников в России назвали худшим качеством руководителя токсичность

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Специалисты Team Awards провели исследование, в ходе которого выяснилось, что худшим качеством начальника россияне считают токсичность — так ответили 40% респондентов.
Исследование: 40% сотрудников в России назвали худшим качеством руководителя токсичность
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом пишет «Газета.Ru».

Также в топ качеств, которые, по мнению опрошенных, противоречат образу идеального менеджера, вошли: некомпетентность (35,1%), неэффективность (24,3%), агрессивность (23,8%) и необъективность (19,8%).

Роль начальника в команде респонденты видят по-разному. Так, 41,2% уверены, что лидер должен мотивировать своих подчинённых, не допускать выгорания сотрудников (27,6%), разрешать конфликты в коллективе (17,1%).

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