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Кадыров заявил о зарождении новой России с бесстрашными воинами и тружениками

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о зарождении «новой России» — с бесстрашными воинами и самоотверженными тружениками.

«...именно здесь в кроваво-огненном месиве зарождается новая Россия — Россия бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, во главе с русским народом складывается общность, на «могучих плечах которой и будет построена уникальная держава».

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что российские военные доказали в боях свою доблесть и мужество.

Глава страны подчеркнул, что российские военные выполняют приказ до конца, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы «Россию, наших граждан и нашу землю».

Он также сообщил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции (СВО).

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