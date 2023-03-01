В Самарской области заявили о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области заявили о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

За неделю с 20 по 26 февраля зафиксировано 127 случаев гриппа, что на 9,9% ниже, чем неделей ранее.

Заболеваемость ОРВИ снизилась на 21,3%.

Тем временем в Ростовской области за последнюю рабочую неделю февраля ОРВИ и гриппом заболели 15,4 тыс. человек, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Это на 23% ниже показателей допустимого эпидемического порога.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.