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Урбанист Зюзин назвал БКЛ одним из лучших транспортных проектов в мире

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Директор центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павел Зюзин прокомментировал открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
Урбанист Зюзин назвал БКЛ одним из лучших транспортных проектов в мире
  • РИА Новости

«Последние десять лет вектор метростроения в мире смещался в города Китая, в КНР строили довольно много станций в связи с огромной потребностью, но даже там такие проекты являются редкими. Действующая там вторая кольцевая линия метро в Пекине после запуска БКЛ стала второй по протяжённости», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в этом отношении БКЛ — венец развития отечественного метростроения.

Как отметил эксперт, линия также входит в пятёрку крупнейших мегапроектов в сфере городского транспорта и метрополитена в мире, которые реализовывались в последние годы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей столицы и Подмосковья.

Также НСН сообщала, что Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.

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