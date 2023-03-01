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Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась с 11,36 до 11,01%

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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,01% на 27 февраля с 11,36% неделей ранее.
Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась с 11,36 до 11,01%
  • РИА Новости

Об этом сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«За неделю с 21 по 27 февраля цены снизились на 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%», — говорится в документе.

Уточняется, что основной вклад в замедление инфляции внесло удешевление продовольственных товаров (-0,10% после роста на 0,11% неделей ранее) за счёт как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания.

Кроме того, дефляция фиксируется в секторе услуг (-0,09%) на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы и санаторно-оздоровительные услуги.

В Росстате сообщили, что снижение цен на товары и услуги (дефляция) на 0,02% зафиксировано в России за прошедшую неделю.

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