Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась с 11,36 до 11,01%
- РИА Новости
Об этом сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
«За неделю с 21 по 27 февраля цены снизились на 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%», — говорится в документе.
Уточняется, что основной вклад в замедление инфляции внесло удешевление продовольственных товаров (-0,10% после роста на 0,11% неделей ранее) за счёт как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания.
Кроме того, дефляция фиксируется в секторе услуг (-0,09%) на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы и санаторно-оздоровительные услуги.
В Росстате сообщили, что снижение цен на товары и услуги (дефляция) на 0,02% зафиксировано в России за прошедшую неделю.