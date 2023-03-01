В Федерации автовладельцев России напомнили о правилах безопасности на дороге
- РИА Новости
В беседе с Inforeactor он заявил, что машина должна быть оснащена подушками безопасности.
«Подушки безопасности работают на человека только в комплексе с пристёгнутым ремнём», — отметил эксперт.
По его словам, ещё более важную роль играют навыки и стиль вождения автомобилиста.
«Всё определяет владелец автомобиля», — добавил он.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.