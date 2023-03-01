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В Федерации автовладельцев России напомнили о правилах безопасности на дороге

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Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев перечислил основные правила безопасности на дороге.
В Федерации автовладельцев России напомнили о правилах безопасности на дороге
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он заявил, что машина должна быть оснащена подушками безопасности.

«Подушки безопасности работают на человека только в комплексе с пристёгнутым ремнём», — отметил эксперт.

По его словам, ещё более важную роль играют навыки и стиль вождения автомобилиста.

«Всё определяет владелец автомобиля», — добавил он.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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