В Федерации автовладельцев России напомнили о правилах безопасности на дороге

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев перечислил основные правила безопасности на дороге.

В беседе с Inforeactor он заявил, что машина должна быть оснащена подушками безопасности.

«Подушки безопасности работают на человека только в комплексе с пристёгнутым ремнём», — отметил эксперт.

По его словам, ещё более важную роль играют навыки и стиль вождения автомобилиста.

«Всё определяет владелец автомобиля», — добавил он.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.