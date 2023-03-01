ЦБ: банки России в январе дали отсрочку участникам СВО на 3,9 млрд рублей

Банки России в январе предоставили участникам спецоперации и членам их семей кредитные каникулы на 3,9 млрд руб.

Об этом говорится в сообщении на сайте Банка России.

«С конца сентября 2022 года до 31 января 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд руб., в том числе в январе — на 3,9 млрд руб. по 6,8 тыс. кредитов», — передаёт заявление РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работа по формированию фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась.

Он также отметил необходимость выстраивания системы индивидуального сопровождения участников СВО и их родных.