Специалист Косцов назвал БКЛ знаковым проектом

Доцент кафедры «Изыскания и проектирование дорог» МАДИ Алексей Косцов высказался о запуске Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

«Лет 30—40 назад говорить об устройстве подобного рода колец было преждевременно. Территории города, по которым проходит БКЛ, не формировали такого значительного транспортного спроса. Сегодня плотность офисов, жилых и других вводимых объектов куда выше. Всё это требует развития соответствующей транспортной системы», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, БКЛ — знаковый проект, который позволяет обеспечить транспортные связи срединных территорий города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей столицы и Подмосковья.

Также НСН сообщала, что Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.