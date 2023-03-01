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Специалист Косцов назвал БКЛ знаковым проектом

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Доцент кафедры «Изыскания и проектирование дорог» МАДИ Алексей Косцов высказался о запуске Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
Специалист Косцов назвал БКЛ знаковым проектом
  • РИА Новости

«Лет 30—40 назад говорить об устройстве подобного рода колец было преждевременно. Территории города, по которым проходит БКЛ, не формировали такого значительного транспортного спроса. Сегодня плотность офисов, жилых и других вводимых объектов куда выше. Всё это требует развития соответствующей транспортной системы», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, БКЛ — знаковый проект, который позволяет обеспечить транспортные связи срединных территорий города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей столицы и Подмосковья.

Также НСН сообщала, что Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.

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