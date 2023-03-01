Специалист Косцов назвал БКЛ знаковым проектом
- РИА Новости
«Лет 30—40 назад говорить об устройстве подобного рода колец было преждевременно. Территории города, по которым проходит БКЛ, не формировали такого значительного транспортного спроса. Сегодня плотность офисов, жилых и других вводимых объектов куда выше. Всё это требует развития соответствующей транспортной системы», — заявил он в беседе с НТВ.
По его словам, БКЛ — знаковый проект, который позволяет обеспечить транспортные связи срединных территорий города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей столицы и Подмосковья.
Также НСН сообщала, что Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.